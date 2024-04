La dirigenza rossonera aveva praticamente scelto il nuovo tecnico ma la sollevazione popolare del tifo sta generando nuove riflessioni.

Il Milan sta vivendo un periodo negativo dopo l’eliminazione dall’Europa League e la sconfitta del sesto derby di fila; il destino di Stefano Pioli è segnato, a fine stagione ci sarà la separazione nonostante il contratto sia valido fino al 2025.

Il successore

Si parla da tantissimo tempo del possibile prossimo allenatore del club rossonero e i nomi dei papabili circolati nell’ultimo mese hanno fatto imbestialire i tifosi. I vari Paulo Fonseca, Christophe Galtier, Marcelo Gallardo, Sergio Conceicao, Mark Van Bommel e Julen Lopetegui non scaldano per nulla la tifoseria che sta manifestando sui Social tutto il proprio dissenso. Con l’ex Real Madrid Moncada ha avuto colloqui proficui tanto da raggiungere anche una base di intesa per il contratto: si parla di un triennale da 4 milioni a stagione. La presa di posizione della curva (e non solo) ha fatto però fermare tutto: al momento la situazione è in divenire e nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro. La società sta riflettendo e potrebbe riconsiderare altri nomi.

Julen Lopetegui

La novità

Secondo il Corriere dello Sport è stato sondato anche Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio ora alla guida del Portogallo con cui disputerà Euro 2024. In realtà lo spagnolo è legato contrattualmente alla nazionale lusitana fino al 2026, ecco perché Lopetegui resta il favorito. A questo si aggiunge l’interesse del Milan per il difensore Diego Carlos: è stato allenato al Siviglia da Lopetegui.

