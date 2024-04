In attesa di capire se effettivamente l’ex Siviglia e Real Madrid approderà ai rossoneri, c’è già qualcuno che ipotizza come schiererà la squadra.

La dirigenza del Milan aveva maturato l’idea di ingaggiare Julen Lopetegui e aveva pronta anche la bozza di contratto; la sollevazione popolare potrebbe far cambiare idea a Furlani, Moncada ed Ibrahimovic ma nel frattempo si ipotizza già come possa giocare il Milan con lo spagnolo.

Il mercato

L’ex Real Madrid, Siviglia, Porto e Wolverhampton piace perché non fa richieste di ingaggio esagerate e perché ama lavorare con i giovani per farli crescere: le sue richieste sul mercato non sarebbero esagerate. Grandissima parte della rosa attuale verrebbe confermata: la formazione titolare, secondo Sky Sport, prevederebbe solo 3 innesti, un terzino destro, un centrocampista difensivo e ovviamente l’attaccante centrale.

Zlatan Ibrahimovic

Il Milan di Lopetegui

A Sky Calcio Club Paolo Di Canio, grande esperto di Premier League, ha preso spunto dal Wolverhampton di Lopetegui per provare a spiegare la sua filosofia di gioco. Mike Maignan rimarrebbe in porta mentre Malick Thiaw e Fikayo Tomori dovrebbero essere i difensori centrali titolari; Theo Hernandez sarebbe confermatissimo sulla sinistra. Lo spagnolo potrebbe chiedere un terzino destro che abbia caratteristiche più offensive rispetto a Davide Calabria. Servirebbe poi anche un centrocampista difensivo, nessuno nella rosa attuale ha quelle caratteristiche ed è uno dei motivi per cui la difesa incassa tantissimi gol. Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek sembrano i numeri 8 ideali con cui potrebbe lavorare l’ex allenatore della Spagna; verrebbero utilizzati come mezzali di un 4-3-3. Christian Pulisic e Rafael Leao ovviamente resterebbero i perni dell’attacco; servirebbe infine un attaccante “veloce” come punta centrale.

