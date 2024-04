L’estremo difensore rossonero sembra tormentato e per il club rossonero non è un buon segno soprattutto in ottica futura.

Mike Maignan ha saltato l’ultima trasferta contro la Juventus a causa di un risentimento muscolare riportato nel riscaldamento ma a destare preoccupazione sono le voci riguardanti il suo futuro. Il Milan in questa stagione ha incassato una marea di gol per una squadra che vuole lottare per la vittoria; chiaramente la colpa di ciò va condivisa con i difensori ma va sottolineato come lo stesso francese abbia commesso errori non da lui in alcune partite.

Lo stato d’animo

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il brutto rendimento stagionale ha finito per incidere anche sul suo umore: la rosea segnala un Maignan sempre più chiuso in sé stesso e meno coinvolto nelle dinamiche del gruppo squadra. L’attenzione del portiere è sempre stata focalizzata sul lavoro, con una cura maniacale dei dettagli: quando i risultati arrivano l’entusiasmo cresce, in caso contrario l’impazienza aumenta.

Mike Peterson Maignan

Il mercato

Questa situazione potrebbe avere ripercussioni sul mercato. Se Rafael Leao vuole restare, il desiderio di Maignan è vincere, al Milan o altrove. È una via di fuga che Maignan vuole tenere aperta ma che il Milan cercherà invece di bloccare costruendo attorno a sé una squadra sempre più competitiva. La stagione difficile potrebbe allontanare offerte irrifiutabili e questo farebbe il gioco del club rossonero.

Il rinnovo

Altro aspetto che incide sul valore di mercato del 28enne è la scadenza del contratto del portiere, ovvero giugno 2026. Il contratto quinquennale firmato nell’estate 2021 non è stato ancora rinnovato e bisognerebbe abbastanza velocemente correre ai ripari per non alimentare la presunta voglia di cambiare aria dell’estremo difensore. La trattativa in realtà è già in essere ma non è affatto semplice: il divario al momento tra l’offerta del club e la richiesta del giocatore (che oggi guadagna 3,2 milioni netti all’anno, meno di diversi titolari) è ancora ampio.

