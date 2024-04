L’opinionista Marco Bucciantini è tra coloro che sostengono che la dirigenza rossonera non abbia compiti ben delineati.

Marco Bucciantini a Sky Sport ha detto la sua sul difficile momento del Milan che deve scegliere il nuovo allenatore ma non solo. “Io penso che la scelta di Lopetegui possa essere decisiva per un altro verso. Credo che lo Scudetto dell’Inter ci racconti anche una filiera di competenze. Parte dalla dirigenza, con una proprietà forte, competente e decisa. Anche lo Scudetto del Milan nacque dentro una dirigenza che con Pioli costruì una squadra. Io voglio rivedere questo“.

Il peso dei dirigenti

“Intanto questa scelta dell’allenatore ci aiuterà a capire un po’ i rapporti di forza. Questa sarebbe ovviamente una scelta di Moncada, penso. Bisogna vedere cosa farà Cardinale, che ruolo avrà Ibrahimovic e se ci saranno altre figure”.

Gerry Cardinale

La possibile scelta di Lopetegui

“Io penso che il Milan, che ha meno bisogno secondo me di cambiare in campo, abbia necessità di sistemarsi in campo e di levare questo discorso su Pioli, perché intossica il popolo. Per me la priorità è ricostruire la società e in questo senso la scelta dell’allenatore ci dirà molto. E di tutti quelli citati, è chiaro che Lopetegui arriva più debole, e non c’è niente di male a dirlo. Se loro sono convinti devono rimanere della loro idea Ed è lì che si fa la società. Io ci credo a Lopetegui e costruisco su di lui. Ma serve una società allineata“.

