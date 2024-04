L’ex centrocampista Stefano Eranio è tra i detrattori dello spagnolo.

MilanNews ha intervistato Stefano Eranio che ha suggerito diversi nomi di allenatori alla dirigenza del Milan. “Mi auguro che il Milan possa ripensare alla scelta, che è importante. specie dopo un anno in cui hanno martellato Pioli. Piuttosto che prendere Lopetegui, con tutto il rispetto, andrei su altri profili che magari conoscono bene l’ambiente Milan”.

I suggerimenti

“Non capisco perché non si facciano mai i nomi dei Donadoni, degli Evani, dei Rijkaard. Tutti spariti dalla circolazione. Eppure sono allenatori coi fiocchi e almeno alla pari, se non meglio, di Lopetegui. Sono voluti bene, hanno radici rossonere. E sarebbero tutelati dalla tifoseria. Perché prendere una persona che non conosce nel modo più assoluto l’ambiente? Potrei capire se la scelta fosse verso Jurgen Klopp che è un allenatore di livello mondiale e una grandissima persona. Altrimenti non ne vedo il senso”.

Stefano Pioli

Sul lavoro di Pioli

“Il problema è che il lavoro fatto si dimentica sempre troppo in fretta. Emerge sempre l’ultima partita a cancellare il resto, i traguardi che hai ottenuto ormai sono ottenuti quindi hai fatto il tuo dovere. Il calcio sta diventando sempre più strano. La meritocrazia non esiste. Il mio giudizio è ottimo, anche quest’anno pur essendo martoriato dagli infortuni in momenti importanti della stagione la squadra è sempre stata competitiva. Io dico che il pregio migliore dell’allenatore dev’essere la fortuna. A mio avviso il voto è almeno un 8”.

