Il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto della situazione riguardante il possibile prossimo allenatore rossonero tra volontà della dirigenza e proteste della piazza.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua sulla situazione del nuovo allenatore del Milan partendo dal cominciato di protesta verso Lopetegui della curva. “Un comunicato molto civile, educato, fermo, appassionato, che esprime la sensazione del tifo organizzato. C’è stato anche un ultimatum, dicendo che loro sono sempre con il Milan ma, soprattutto visti gli ultimi risultati, vogliono una bella risposta, e deve partire dall’allenatore”.

Roberto De Zerbi

Scenari futuri

“Adesso secondo me il Milan non dico che abbia fatto un passo indietro ma sta riflettendo molto sulla situazione Lopetegui. Sono stati mandati i commenti anche a Gerry Cardinale perchè abbia il mood dei tifosi, e questo sicuramente lo ha scosso. I sondaggi sono molto importanti negli USA, non vengono ignorati. E indubbiamente questa reazione contro la possibile decisione secondo me ha toccato le corde del proprietario. Verrà? Adesso è un pochino meno sicuro. Secondo me le informazioni sul vicino arrivo vengono soprattutto dagli agenti di Lopetegui. Il Milan da diversi giorni non parla di allenatori. Queste fonti avranno fondamento, ma non tanto da essere sicuri. Stanno rivalutando la situazione, non cancellando”.

L’interrogativo

“Perché De Zerbi sì e Lopetegui no? Non capisco su cosa è basato, su De Zerbi che fa giocare bene la squadra Il Brighton è undicesimo in classifica, si è preso negli ultimi tempi delle imbarcate tremende, eppure ne parlano tutti bene. Su Thiago Motta siamo tutti d’accordo… fa giocare bene la squadra, conosce il campionato italiano. Perchè Conte sì? La risposta c’è. Perchè Klopp sì? La risposta c’è. Ma in questo caso non lo so”.

