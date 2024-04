Il giornalista Michele Criscitiello critica diversi dirigenti rossoneri sulla questione riguardante la scelta del nuovo tecnico.

Michele Criscitiello su Sportitalia prova a far luce sul caos che regna in casa Milan in questo momento. “La stagione del Milan è altamente fallimentare e l’obiettivo Champions è il minimo che pesava il convento. Il caos sul futuro fa più paura del presente”.

Rebus societario

“Cardinale è uomo di finanza, ma non di calcio. Si vede. Scaroni è uomo di potere e rapporti istituzionali. Non di calcio. Si vede. Ibra e Moncada sono uomini di calcio, ma, per ora, comandano meno di Furlani che lo scorso anno ha giustamente allontanato Maldini e ora gli è andata male con Pioli”.

Zlatan Ibrahimovic

Su Conte

“Il sogno di tutti è Antonio Conte. Al Milan vuole andare e lo farebbe anche a piedi. Per vincere, subito. Ha studiato in questi mesi il Milan e un gancio comune ha proposto l’incontro già tre mesi fa tra Furlani e Conte. Nessuna chiamata per l’allenatore. Furlani si prende una grande responsabilità”.

Le mansioni di Ibra e Furlani

“Prenderà Lopetegui? Se funziona, il Milan sarà suo ma, se per sbaglio sarà un altro flop Furlani si sarà giocato la carriera a Casa Milan. Ibra è il vero dubbio di questa società. In campo era un leone, nello spogliatoio un leader, ma se da dirigente non dovesse mettere becco sulla scelta dl mister sarebbe una grande delusione”.

L’articolo Criscitiello: “Stagione altamente fallimentare, Conte andrebbe a piedi al Milan, Ibra rischia di essere una delusione” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG