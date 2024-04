Sergio Conceicao potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan, ne sono certi in Portogallo. I rossoneri starebbero pensando seriamente a lui.

Il casting per la panchina del Milan non si ferma mai. I rossoneri continuano nella ricerca del profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione, considerando con attenzione chi succederà a Stefano Pioli. Le notizie dal Portogallo, tuttavia, portano alla luce vecchi interessi che sembrano non essersi affievoliti nel tempo. Tra i papabili successori di Pioli c’è anche Sergio Conceicao. Proprio su di lui sono venute alla luce importanti indiscrezioni di mercato.

Conceicao: pista concreta per il Milan

Sergio Conceicao, attualmente alla guida del Porto, si conferma tra gli obiettivi del Milan. Nonostante il recente rinnovo di contratto con il club portoghese, le voci di un possibile interesse da parte del Milan persistono, alimentate dalle recenti indicazioni di “O Jogo”, il prestigioso quotidiano sportivo portoghese. L’incertezza legata al cambio di presidenza nel Porto lascia aperte diverse possibilità, inclusa quella di un cambiamento nella guida tecnica che potrebbe aprire nuove prospettive per il futuro di Conceicao.

O Jogo oggi in prima pagina: “#Milan attento a Conceicao” pic.twitter.com/Dh49nG3SMQ — Francesco Nasato (@FraNasato) April 30, 2024

I progetti del Milan

Oltre all’interesse per Conceicao, il Milan è attivo anche sul fronte giocatori, con diversi nomi accostati alla società rossonera in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la squadra per affrontare al meglio sia il campionato sia le competizioni europee, senza tralasciare nessun dettaglio nella costruzione di un progetto vincente. In attesa di sviluppi concreti, il Milan continua a monitorare la situazione, pronti a cogliere ogni opportunità che possa migliorare l’organico a disposizione dell’allenatore.

