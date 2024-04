Radja Nainggolan ha dichiarato Dimarco a Theo Hernandez, affermazione che farà discutere. I numero però smentiscono il belga.

Intervistato da Controcalcio TV, Radja Nainggolan si è immerso nel dibattito calcistico che confronta due eccellenti difensori italiani: Theo Hernandez del Milan e Federico Dimarco dell’Inter. L’ex centrocampista della Roma, noto per le sue chiare e spesso audaci opinioni, ha espresso la propria preferenza per il terzino nerazzurro, opinione che ha suscitato non poche reazioni nel mondo milanista.

Theo Hernandez

La sentenza di Nainggolan: meglio Dimarco

Nainggolan ha espresso una preferenza marcata per Dimarco, attribuendo la sua scelta non solo alla qualità del giocatore ma anche al suo contributo numerico in termini di assist e gol in una stagione vincente. “Tra Theo Hernandez e Dimarco” – ha dichiarato Nainggolan –“scelgo il nerazzurro perché fa 80 assist, 10 gol e in una squadra che vince lo scudetto prendo lui”.

I numeri però…dicono altro

Guardando alle statistiche, tuttavia, emerge una narrativa leggermente differente. Se è vero che le preferenze personali giocano un ruolo fondamentale nelle opinioni di ogni tifoso o esperto, i numeri offrono una prospettiva oggettiva. Theo Hernandez ha messo a segno 5 gol e fornito 10 assist, dimostrandosi una forza offensiva considerevole dal lato sinistro. Federico Dimarco, pur giocando in un ruolo leggermente diverso come esterno in un centrocampo a 5 nell’Inter – quindi decisamente più alto rispetto al francese – , ha realizzato 6 gol e ottenuto 8 assist. Questi dati evidenziano non solo la qualità di entrambi i giocatori ma anche le diverse modalità in cui contribuiscono al gioco delle loro squadre.

L’articolo Nainggolan: “Dimarco meglio di Theo! Vi spiego perché” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG