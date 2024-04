Il Milan, come erede di Giroud, punta su Zirkzee. Non ha mollato però la pista Sesko, arrivano in tal senso importanti conferme.

Il Milan è ormai giunto alla fase cruciale in cui definire gli obiettivi di mercato per la prossima sessione estiva rappresenta un passo fondamentale per le ambizioni future della squadra. Tra le priorità evidenziate dalla dirigenza, il rinforzo del reparto offensivo figura in cima alla lista. Il primo nome sulla lista degli acquisti del Milan è senza dubbio Zirkzee ma, secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Sesko non è mai uscito dai radar rossoneri. A parlarne è Michele Fratini, intermediario di calciomercato e talent scout.

Benjamin Sesko

Zirkzee prima scelta

La ricerca del Milan per un nuovo attaccante sembra concentrarsi in particolare su Joshua Zirkzee, talento emergente del Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Zirkzee ha suscitato l’interesse di molti club grazie alle sue prestazioni in Serie A, attirando l’attenzione dei dirigenti rossoneri pronti a valutare varie formule per assicurarsi le sue prestazioni, incluso lo scambio di giocatori che potrebbero interessare alla controparte. In particolare il Milan potrebbe offrire Saelemaekers, ma anche giocatori come Marco Nasti e Lorenzo Colombo.

Sesko: l’alternativa di lusso

Nonostante l’interesse marcato per Zirkzee, il Milan non trascura altre piste, tra cui spicca quella che porta a Benjamin Sesko, attaccante sloveno del RB Lipsia. Con un fisico imponente e una capacità realizzativa già testimoniata sul campo, Sesko rappresenta una delle ipotesi più affascinanti per il futuro attacco milanista. Le sue statistiche, con un gol ogni 124 minuti di gioco, ne fanno un candidato ideale per il ruolo di punta centrale, attualmente ricoperto da Giroud. L’interesse del Milan per Sesko trova conferma nelle parole di Michele Fratini, noto intermediario di calciomercato, che ne ha sottolineato le qualità durante un’intervento a RaiSport: “Sesko è sul taccuino di molti, perché segna e fa bene il suo lavoro. Leve lunga, mole fisica. Fa reparto da solo, si destreggia tra gli avversari“.

Sesko erede di Giroud?

Benjamin Sesko sembra essere più che mai nel radar del Milan. Lo stesso Michele Fratini sottolinea che “è un attaccante che segna. Gioca nel Lipsia, società cresciuta tantissimo, che lotta ogni anno nel campionato tedesco. Lo vorrebbero in tanti, prima tra tutte il Milan che cerca un erede di Giroud“.

