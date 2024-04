I nerazzurri non hanno un grosso budget per il mercato e quindi tentano di anticipare la concorrenza per il portiere brasiliano.

L’Inter non si culla sugli allori e, sebbene la stagione (e le celebrazioni per la conquista del ventesimo Scudetto) debba ancora finire, si pensa già al mercato.

La priorità

La Gazzetta dello Sport si sbilancia definendo Bento dell’Athletico Paranaense il primo obiettivo dei nerazzurri: l’estremo difensore brasiliano viene visto come il portiere del futuro. L’Inter vorrebbe acquistarlo ora per farlo crescere con calma: nella prossima stagione il primo resterebbe l’ottimo Sommer ma al 24enne verrebbero concesse diverse chance di giocare.

Yann Sommer

Il profilo

Classe 1999 alto 190 centimetri, è reattivo e bravo con i piedi. L’ex Inter Julio Cesar stravede per lui e gli scout nerazzurri lo seguono da mesi avendolo osservato dal vivo più volte. Nell’ultima pausa delle nazionali ha esordito nel Brasile complici gli infortuni di Ederson ed Alisson; questo potrebbe far crescere il prezzo ed avvicinare gli interessi delle squadre della Premier League.

La trattativa

L’Inter secondo la rosea ha contatti continui con l’entourage di Bento: il suo contratto ha un clausola rescissoria da 60 milioni ma al momento l’Athletico Paranaense lo valuta sui 20 milioni. La cifra è ritenuta comunque eccessiva dai nerazzurri che però faranno di tutto per avvicinarvisi grazie alla cessione di diversi giovani di rientro dai rispettivi prestiti. Nelle prossime settimane ci saranno contatti anche col club brasiliano che potrebbe non ostacolare la trattativa. Bento è il piano A, se non si riuscisse a prenderlo le alternative saranno certamente più economiche; a quel punto si alzerebbero tanto le possibilità che Audero venga riscattato a 6 milioni di euro.

