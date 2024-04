In netto rialzo le quotazioni di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore del Milan. L’ex rossonero sarebbe molto gradito alla piazza.

Il partito #Nopetegui sembra stia riscuotendo non solo molto successo tra i tifosi ma, incredibilmente, anche sulla dirigenza rossonera. Il Club di Via Aldo Rossi è apparso infatti sensibile al tumulto di piazza del popolo rossonero contro l’eventuale scelta di Lopetegui come nuovo allenatore del Milan, in primis Cardinale. Di colpo le quotazioni del tecnico spagnolo sono naufragate e, al contrario, sono risalite quelle che portano all’ex rossonero Roberto De Zerbi. Un particolare potrebbe infatti spingere proprio l’attuale allenatore del Brighton a sedersi sulla panchina della propria squadra del cuore.

Julen Lopetegui

De Zerbi, il nome che piace

Il popolo rossonero, per il dopo Pioli, desidera un allenatore importante e carismatico che possa rilanciare il Milan immediatamente e condurlo alla conquista della seconda stella. Lopetegui non scaldava in questo senso, per nulla a dire il vero. Discorso differente per De Zerbi che – così come spiega la rosea – sarebbe ben visto dalla piazza anche in virtù del suo background rossonero. Il nome non dispiace nemmeno alla società che lo apprezza per lo stile di gioco e per la capacità di lavorare con i giovani.

Nodo clausola

Roberto De Zerbi non disdegnerebbe il ritorno in Italia, soprattutto poi al Milan che è stato per lui il primo amore sportivo della propria carriera. Sull’italiano però pende una clausola, di ben 15 milioni. La dirigenza rossonera, qualora decida di puntare convintamente sul coach del Brighton dovrà studiare una formula, una maniera, per abbattere il muro rappresentato dalla clausola che lo vincola al club inglese. Quest’ultimo potrebbe accogliere di buon grado una negoziazione in tal senso.

L’articolo Milan, De Zerbi per placare la piazza: l’ex rossonero è più di un’idea proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG