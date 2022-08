Tiemoué Bakayoko resta in uscita dal Milan: dopo il Nottingham Forest anche il Galatasaray muove i primi passi concreti

Come riportato dal Corriere della Sera, non c’è solo il Nottingham Forest su Tiemoué Bakayoko, centrocampista che resta in uscita dal Milan.

Nelle ultime ore anche il Galatasaray, dopo aver preso Torreira e Mertens, ha mosso i primi passi concreti. Il destino del francese sembra segnato.

