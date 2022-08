Mercato Milan, per la difesa Diallo resta il nome più caldo: Maldini, senza più la concorrenza del West Ham, punta al prestito

Oltre al centrocampista, con Onyedika in pole, il Milan vuole regalare a Pioli anche un difensore centrale entro la fine del mercato. Come riferito da Tuttosport, il nome in pole è quello di Diallo del PSG.

Con la concorrenza del West Ham ormai scemata, con gli inglesi che hanno chiuso per Kehrer, Maldini punta al prestito con diritto di riscatto. I francesi vorrebbero l’obbligo per cedere definitivamente il difensore ma i margini di manovra sembrano essere ampi. I prossimi giorni saranno decisivi.

