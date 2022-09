Ultima giornata di calciomercato che si è chiusa per il Milan con la decisione di trattenere Bakayoko. Sfumata la rescissione

Ultima giornata di calciomercato che si è chiusa per il Milan con la decisione di trattenere Bakayoko.

Come riportato da Calciomercato.com è sfumata la rescissione la decisione del centrocampista francese è stata tardiva, non ci sono i tempi tecnici per perfezionare l’operazione, considerando anche il coinvolgimento del Chelsea.

