Baldanzi Juve, messaggio alle big: «Ecco il mio obiettivo». L’annuncio del gioiello dell’Empoli

Tommaso Baldanzi ha parlato del suo futuro al Magazine della Serie A. Le dichiarazioni del gioiello dell’Empoli accostato anche alla Juve.

BALDANZI – «Spero di arrivare il più in alto possibile, ovviamente dipenderà dal corso degli anni prossimi. Ci metto tutto me stesso nel lavoro quotidiano per arrivare a certi obiettivi futuri».

