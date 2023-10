Squalifica Tonali, il Newcastle fa causa al Milan? La rivelazione sul caso scommesse e la situazione in casa Magpies

Fagioli della Juve e Sandro Tonali sono i due calciatori squalificati per il caso scommesse. Intervistato da TMW, l’avvocato Ludovic Deléchat ha parlato così della situazione Tonali in casa Newcastle.

CAUSA AL MILAN – «Se si scopre che il Milan era a conoscenza dell’addizione al gioco d’azzardo di Tonali o dell’indagine condotta dalle autorità italiane, sorgono questioni legali. La maggior parte degli accordi di trasferimento includono garanzie relative alla salute e al comportamento di un giocatore. La conoscenza del Milan dei problemi di Tonali potrebbe essere considerata una violazione, rendendoli potenzialmente responsabili per un risarcimento. Tuttavia, dimostrare tale conoscenza è molto complicato e non penso che il Milan rischi qualcosa in questa vicenda. Qualsiasi reclamo richiederebbe prove sostanziali per soddisfare l’onere della prova in un tribunale o in un’azione arbitrale. Il caso del Newcastle dipenderebbe dalla dimostrazione che il Milan aveva conoscenza sufficiente dell’addizione al gioco d’azzardo di Tonali o delle indagini ad essa correlate, ed è molto improbabile dal mio punto di vista. Quindi si puo aspettare che il Newcastle dovrà pagare il montante restante del trasferimento in conformità con gli accordi in vigore».

The post Squalifica Tonali, il Newcastle fa causa al Milan? La rivelazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG