Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è Baldanzi. Il centrocampista dell’Empoli ha parlato del suo futuro

Intervistato da la Gazzetta dello Sport Baldanzi. accostato anche al Milan sul mercato, ha parlato del suo futuro:

«Speravo di giocare, ma non così tanto. Sono davvero contento di quello che ho fatto e dei traguardi che abbiamo raggiunto insieme. L’ambiente giusto aiuta sempre, in un’altra società non avremmo avuto questa opportunità così presto, lo so. E io dirò sempre che sono molto grato all’Empoli»

The post Baldanzi Milan, il giocatore: «Qui il posto giusto per crescere, non credevo..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG