Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Baldanzi. Presente all’evento “Inside the Sport 2023” l’agente ha fatto chiarezza

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Baldanzi. Presente all’evento “Inside the Sport 2023” il suo agente Pastorello, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. Le parole riportate da TMW:

«Si è messo in grandissima evidenza in questa stagione e adesso è a giocare il Mondiale Under 20 con l’Italia. È un ragazzo che merita uno step in avanti, anche se a Empoli sta benissimo. Se ci sarà un’opportunità la valuteremo insieme al club, visto che ci sono ottimi rapporti sia con il presidente Corsi che con il direttore Accardi»

The post Baldanzi Milan, l’agente: «Merita di fare uno step, vedremo se…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG