Baldanzi Milan, rischio beffa: un club di Serie A muove passi concreti per il gioiellino di proprietà dell’Empoli

Il Milan continua a monitorare Tommaso Baldanzi, ma un club di Serie A sta lavorando attivamente in questi giorni per provare a bloccare subito il giocatore in vista della prossima estate.

Si tratta della Juventus che, secondo calciomercato.com , potrebbe fare leva sui buoni rapporti con l’Empoli (resi ancora più saldi dopo l’affare Ranocchia) per anticipare la concorrenza e assicurarsi il gioiellino dei toscani.

The post Baldanzi Milan, rischio beffa: un club di Serie A muove passi concreti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG