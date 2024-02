Le parole di Tommaso Baldanzi, nuovo trequartista della Roma, dopo il suo trasferimento dall’Empoli. I dettagli

Tommaso Baldanzi ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo la sua prima settimana in giallorosso.

PAROLE – «Il fatto che mi abbiano voluto i Friedkin per me sinceramente non è una pressione, ma è un motivo di grande orgoglio e sono felice. Ringrazio la proprietà e il direttore che c’era e il mister. È un motivo di orgoglio e spero di poter ripagare la fiducia, è il mio obiettivo e lavoro per questo. È stata veloce ed intensa dal punto di vista delle emozioni, ma è stata una bella settimana. Ho conosciuto i ragazzi, il mister, lo staff e tutte le persone che lavorano in questo centro sportivo immenso e bellissimo. Sono felice di essere qua e sono stato molto contento di aver fatto la prima partita all’Olimpico. Sono felice dell’accoglienza della città. L’ho ringraziata e la ringrazio».

