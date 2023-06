Il trequartista dell’Empoli è uno dei giovani più interessanti della Serie A ma il modulo dei nerazzurri non prevede tale ruolo.

Il noto agente FIFA Federico Pastorello ieri è stato nella sede dell’Inter ma non si è parlato di Tommaso Baldanzi; ecco le parole rilasciate ai cronisti presenti. “Non c’è possibilità all’Inter anche per una questione di modulo, non riteniamo sia una cosa di cui parlare sinceramente”.

Sede Inter

“Sarà protagonista del mercato? Si, per me è il miglior giovane italiano, ha già fatto vedere che la Serie A è una categoria che sa fare alla grandissima. Ha un’età spettacolare, 19 anni, è effettivamente uno dei pochi che ha giocato con continuità. Mi aspetto che arrivino effettivamente presto delle offerte che eventualmente valuteremo con l’Empoli, con cui c’è un dialogo sincero e cordiale”.

