Tommaso Baldanzi, nel mirino dell’Inter in ottica calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro

In esclusiva per TMW, Tommaso Baldanzi, seguito con interesse dall‘Inter, ha parlato del futuro e del salto in una big dall’Empoli.

SOGNI PER IL FUTURO- «Sinceramente non ne ho qualcuno in particolare. Mi piace molto questo sport e spero di poterlo fare per tanti anni al massimo»

TRATTATIVA CON LA FIORENTINA- «Sinceramente non lo so. In estate si parla molto di mercato ma non ne parlo io personalmente quindi non ne so molto. Sono molto contento di essere rimasto qui a Empoli, mi ha fatto molto piacere continuare a far parte di questa società Sono molto felice di essere qui e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati»

SALTO IN UNA BIG- «Non so se sono pronto perché non spetta a me giudicarlo. Penso che ci saranno degli step da fare, alcuni lo hanno fatto, altri no, ma il mio step giusto in questo momento è l’Empoli: sono felice di essere qui e lavorare in azzurro»

MIGLIORAMENTI- «Ci sono dei lati in cui posso migliorare, ci lavoro ogni giorno. Uno di questi è il lato fisico, mi alleno tanto, anche in palestra e penso possa servirmi nella mia carriera»

