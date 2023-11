I nerazzurri sperano che l’esterno non giochi entrambe le gare con la sua nazionale.

Denzel Dumfries ha iniziato alla grande questa stagione non solo con la maglia dell’Inter ma anche con quella dell’Olanda; ultimamente però il suo rendimento è un pelino calato per via della stanchezza fisiologica.

La gestione

Simone Inzaghi non può gestirlo come vorrebbe per via degli infortuni in contemporanea di Cuadrado e Pavard, quest’ultimo c’entra perché costringe l’unico altro esterno destro in rosa Darmian a giocare stabilmente in difesa. L’allenatore vede poco De Vrij sul centrodestra mentre Bisseck è ancora acerbo e ha bisogno di tempo per entrare negli schemi. L’olandese ha realizzato finora 2 goal e 4 assist in nerazzurro e non ha preso parte alla gara col Salisburgo proprio perché affaticato. Se tutto andrà bene in questi giorni, l’ex PSV Eindhoven dovrebbe riposare contro il Benfica il 29 novembre, 3 giorni dopo il big match con la Juventus che invece lo vedrà titolare.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

In nazionale

Nelle ultime 4 gare nell’Olanda ha realizzato altrettanti assist e si è anche guadagnato un rigore fondamentale poi trasformato da Van Dijk. La nazionale dei Paesi Bassi ancora non ha staccato il pass per gli Europei e quindi Dumfries giocherà sicuramente almeno la prima gara, quella di sabato contro l’Irlanda; Inzaghi spera che poi possa riposare nella successiva contro Gibilterra.

Brutte notizie

In difesa l’Inter è corta soprattutto per l’infortunio accorso ieri a Bastoni e anche il calendario non viene in aiuto visto che le prossime 3 gare sono tutte trasferte contro Juventus, Benfica e Napoli.

L'articolo Inter in apprensione anche per gli impegni di Dumfries

