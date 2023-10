Baldini (Perugia): «La Juventus Next Gen ha ottimi giocatori, ma per loro è difficile diventare squadra». Le dichiarazioni del tecnico

Francesco Baldini, tecnico del Perugia, ha commentato così la vittoria contro la Juventus Next Gen in conferenza stampa.

Le sue parole: «Il merito dei ragazzi è quello di aver capito ogni fase della partita. la Juve U23 compra giocatori importanti ed ero sicuro che avbrebbero retto contro di noi tranquillamente. La cosa complicata per loro era che fino a ieri avevamo magari dieci giocatori che si allenavano con la Prima Squadra e magari mister Brambilla non li ha potuti neanche allenare. Per loro è difficile diventare squadra, ma ero sicuro che ci avrebbero messo in difficoltà coi singoli. Nel primo tempo lo hanno fatto, i ragazzi sono stati bravi a compattarsi e a concedere relativamente poco. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita».

The post Baldini (Perugia): «La Juventus Next Gen ha ottimi giocatori, ma per loro è difficile diventare squadra» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG