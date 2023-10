Francesco Baldini, allenatore del Perugia, lancia la sfida alla Juventus Next Gen: le sue dichiarazioni in conferenza

Il tecnico del Perugia Francesco Baldini ha così parlato alla vigilia del match con la Juventus Next Gen. Le dichiarazioni da PerugiaToday.

LE PAROLE – «Mi attendo sicuramente una crescita e l’ho chiesta ai miei giocatori. Dobbiamo alzare la concentrazione sotto tutti i punti di vista, anche nel vestirsi. Tutti i dettagli in questo momento possono essere importanti. Fino ad ora abbiamo dimostrato di avere la possibilità di fare molto bene perché nessun avversario ci ha messo sotto. Ci attendono due trasferte in cui ci sarà davvero bisogno di tutti. Loro nascono essenzialmente per far crescere i giovani. Mi aspetto che la mia squadra sia più squadra della loro. Voglio che certe cose vengano messe in campo quello su cui abbiamo lavorato. Singolarmente sono bravi ma voglio vedere da parte nostra la voglia di fare risultato».

