La giornalista Valentina Ballarini ha voluto dire la sua sull’avvio di stagione della Juve, vera antagonista dell’Inter

Intervenuta ai microfoni di Sportitalia, Valentina Ballarini ha detto la sua sulla Juve di Massimiliano Allegri e sulla lotta scudetto con l’Inter.

LE PAROLE – «La Juventus si è ritrovata perché ha riscoperto la sua anima e uno spirito di squadra vero. Dopo gli ultimi due anni con zero titoli vediamo qualcosa di diverso stavolta. L’anno scorso mancava anche e soprattutto questo DNA, di una squadra che sa vincere in maniera cattiva e sporca. Così come la testa dei giocatori, sono concentrati fino al 90′. Il gioco non è ritrovato sicuramente, ma si può vincere anche senza giocare bene. Allegri ha le sue convinzioni e non è stato storicamente un allenatore che faceva giocare particolarmente male le sue squadre. In questa Juventus gli manca un vero costruttore e ha trovato un’alternativa. Si può giocare meglio, ma nel frattempo hai ritrovato ciò che serviva per vincere le partite.

Poi vedremo con il mercato di gennaio se arriva qualcuno, in questo momento è l’antagonista dell’Inter. Vedremo anche il 26 novembre cosa accadrà per giudicare».

