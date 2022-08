Non ci sarà il Nottingham Forest nel futuro di Ballo-Tourè. Gli inglesi, interessati al senegalese, hanno chiuso per Aurier

Il Nottingham Forest era una delle pretendenti a Fodè Ballo-Tourè. L’interessamento del club inglese si è però raffreddato col passare delle settimane, tanto che, come riportato da FootMercato, sono ormai in chiusura per Serge Aurier, che occupa lo stesso ruolo.

Per il senegalese il Milan valuta una cessione in questi ultimi giorni di mercato. Trattativa in corso con il Galatasaray.

