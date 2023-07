In casa Milan tiene banco il futuro di Ballò Tourè. C’è l’intesa con il Fulham ma l’idea del giocatore è un’altra

Ballo Tourè è in uscita dal Milan. Il terzino è conteso da Fulham e Bologna ma fino ad ora non è stata trovata l’incastro giusto per la cessione.

Come riportato da Sky Sport infatti i rossoneri hanno l’intesa con il Fulham ma il giocatore vuole restare in Italia e avrebbe l’intesa con il Bologna che però non ha quella con il club.

