Ballotta difende Allegri: «Il gioco? I risultati arrivano, lui sta facendo il massimo». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Marco Ballotta, ex portiere, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Allegri.

ALLEGRI – «La Juve sì continua a vincere e non convincere, ma è un modo diverso di giocare. Non si può sempre ed in ogni caso vincere attraverso il gioco, non è neanche facile. Bisogna sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di pensare e vedere il calcio, Allegri ha questo e alla fine è concreto, anche se magari non divertentissimo da vedere. I risultati stanno arrivando e stare al livello dell’Inter, che a mio avviso ha qualcosa in più, non è da poco conto. Vuol dire che sta facendo un gran campionato. Secondo me questa Juventus sta facendo il massimo».

