L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta si è espresso sulle scelte in porta dell’Inter

Perché l’Inter ha deciso di puntare su Sommer e non su un portiere italiano? L’ex estremo difensore della Lazio Marco Ballotta si è espresso così sulle scelte in porta dei nerazzurri:

«A causa della mentalità che abbiamo. Dobbiamo sempre vedere più da altre parti o giocare sul sicuro e non dare possibilità ai giovani di poter crescere anche in realtà importanti, dunque si punta sull’esperienza per andare sul sicuro. Ma il movimento italiano funziona. Magari avere Sommer e dietro un giovane da far crescere sarebbe l’ideale, ma non si guarda molto al futuro, si pensa solo al presente».

L’articolo Ballotta: «Inter? Oltre a Sommer avrei preso questo profilo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG