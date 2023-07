Marco Ballotta, ex portiere della Lazio e dell’Inter, è intervenuto su alcuni temi riguardanti la Juve, tra cui Romelu Lukaku

Marco Ballotta, ex portiere che ha vestito anche le maglie di Inter e Lazio, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, uno su tutti Romelu Lukaku.

SU GIUNTOLI – «Giuntoli secondo me è l’uomo ideale per la Juventus, dove c’è da riformare e rifare tutto. La Juve deve ricominciare da capo e secondo me è l’uomo giusto, perché lui è abituato alle grandi imprese».

LA JUVE FRENA SU LUKAKU PER PUNTARE SU VLAHOVIC? – «Ha frenato su Lukaku perché magari ha visto qualcosa di interessante da Vlahovic. Adesso è periodo di mercato, dove tutto può accadere. Sta valutando varie soluzioni e gli serve un po’ di tempo. Io penso che abbia le idee chiare, perché prima di accettare un determinato incarico devi avere le idee abbastanza chiare. Se la società gli ha dato carta bianca, lui può nel giro di breve rifare la Juve del passato».

