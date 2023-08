Si è acceso il caso Folarin Balogun, nel mirino dell’Inter per l’attacco. Nelle ultime ore è iniziata un’asta in Inghilterra

Folarin Balogun resta il sogno per l’attacco dell’Inter, ma la trattativa non è per nulla semplice, e la concorrenza è spietata.

Secondo The Independent, in questo momento i nerazzurri sarebbero tagliati fuori dalla corsa, mentre le uniche due pretendenti sarebbero West Ham e Monaco.

Solo questi due club, infatti, possono soddisfare le richieste economiche dell’Arsenal per il cartellino dell’attaccante, che ammonta a 50 milioni.

L’articolo Balogun, è asta tra West Ham e Monaco: Inter tagliata fuori proviene da Inter News 24.

