L’obiettivo numero uno nella lista degli uomini di mercato dell’Inter per l’attacco era quello di Florian Balogun: ipotesi tramontata

In cima alla lista dei desideri per l’attacco dell’Inter c’era il nome di Florian Balogun, soprattutto dopo lo scoppio del caso Lukaku. L’attaccante dell’Arsenal era la prima scelta per i dirigenti nerazzurri, che hanno però dovuto mollare la presa per via delle richieste troppo alte dei gunners.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la spesa per il suo acquisto sarebbe superiore rispetto a quella preventivata per Big Rom (più di 35 milioni di euro). Il club londinese non intende scendere sotto i 40 milioni di euro, motivo per cui si è raffreddata la pista sia con i nerazzurri che col Monaco. Intanto il centravanti statunitense continua ad essere fuori dai programmi futuri (e presenti) della squadra: non è stato convocato per il primo match di Premier League contro il Nottingham Forrest e lui stesso spinge per andare via. Da capire se la situazione si possa sbloccare negli ultimi giorni di calciomercato.

L’articolo Balogun Inter, c’è ancora uno spiraglio per l’affare? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG