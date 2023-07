Florian Balogun, attaccante in cima alla lista dei desideri dell’Inter per il calciomercato, è negli Stati Uniti con l’Arsenal

L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter, dopo il mancato approdo di Romelu Lukaku, è Florian Balogun. L’attaccante è reduce dall’esperienza in prestito al Reims in Ligue 1, dove ha fatto molto bene.

Adesso è tornato all’Arsenal ma non per restarci. I gunners lo venderanno alla migliore offerta ma intanto se lo portano con sé: il giocatore è partito oggi insieme al resto della squadra per la tournée negli Stati Uniti d’America.

L’articolo Balogun Inter, l’attaccante vola negli Stati Uniti con l’Arsenal: la situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG