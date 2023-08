L’Inter ha scelto Balogun per l’attacco: i nerazzurri pronti a mettere sul piatto oltre trenta milioni per il centravanti

Balogun è in pole per l’attacco dell’Inter. Secondo il portale britannico CaughtOffside, l’Arsenal, che ora ha grande abbondanza in attacco, sembra essere pronto ad abbassare le sue richieste per il suo centravanti, per il quale arriverà a pretendere circa 40-45 milioni di euro.

I nerazzurri sono ottimisti sul fatto che si possa trovare un accordo per il centravanti classe 2001: la preferenza del giocatore, infatti, nonostante diverse richieste dalla Premier League, è quella di giocare in Serie A con la maglia meneghina. Marotta e Ausilio preparano dunque la prossima offerta: 30 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita di Balogun

