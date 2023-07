Balogun non sta più nella pelle: l’attaccante di proprietà dell’Arsenal è uno dei primi obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione

Intervistato brevemente da AFTV al MetLife Stadium, Balogun si è espresso così sul futuro che potrebbe essere all’Inter:

«Sto bene, grazie. Io guardo sempre avanti, in ogni cosa. Sono pronto per la nuova annata, provo quelle sensazioni dell’inizio di stagione, scalpito per tornare a ‘danzare’».

L’articolo Balogun: «Pronto per la nuova stagione, sto scalpitando» proviene da Inter News 24.

