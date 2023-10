Balotelli contro Ibrahimovic: «Il suo addio ci ha aiutato a vincere la Champions». Il botta e risposta continua

Balotelli contro Ibrahimovic, continua il botta e risposta tra i due attaccanti. L’ultima frecciata è arrivata da Mario che a Tv Play non le ha mandate a dire all’ex Juve.

IL SIGNIFICATO DELLA FOTO CON LA CHAMPIONS – «Ho giocato partite importanti, forse lui in qualcuna è sparito. Sento mia quella Champions, assolutamente. Non pensavo ci fosse questo dubbio sinceramente fino ad oggi, è impossibile non dare merito alla squadra nel momento in cui sollevi quel trofeo. Poi è ovvio che Milito ha avuto un impatto maggiore, ma non è che Materazzi per esempio non l’ha vinta. Rapporto con Ibrahimovic? È sempre stato normale, non era facile giocare con lui perché rompe le scatole. Io ho un carattere più forte del suo e non l’ho sofferto più di tanto, ma comunque il suo peso è stato costruttivo per me, riesci a dare il massimo. Non è stato un fratello maggiore, per me quello è stato di più Materazzi. Non mi sembra che lui sia mai stato capocannoniere in un Europeo e il suo addio ci ha aiutato a vincere la Champions».

