Miretti criticato dopo Italia Norvegia Under 21: «Nemmeno un saluto, ha deluso il pubblico». Cosa è successo

Miretti è finito nel mirino del bordocampista della Rai, Francesco Rocchi, per non aver salutato il pubblico durante Italia Norvegia Under 21.

Il centrocampista della Juve, infatti, era stato a lungo invocato dai tifosi presenti in tribuna già fin dalle fasi di riscaldamento (era inizialmente in panchina). Miretti, però, stando a quanto raccontato da Rocchi non ha fatto nemmeno un gesto di saluto al pubblico presente, con i tifosi che sono rimasti delusi da questo suo comportamento.

The post Miretti criticato dopo Italia Norvegia Under 21: «Nemmeno un saluto, ha deluso il pubblico» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG