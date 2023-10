Infortunio Danilo, Allegri ha già in mente il sostituto del difensore e capitano brasiliano: l’idea per Milan Juve

La Juve ha perso Danilo per una ventina di giorni e la prima partita che il capitano salterà sarà quella contro il Milan del 22 ottobre.

Allegri, già privo di Alex Sandro, per sostituire il difensore brasiliano starebbe pensando a Rugani. Il difensore italiano, secondo Sky Sport, si candida per prendere il posto di Danilo nella difesa a 3 che sarà completata da Bremer e Gatti. A meno che Allegri non decida di giocare a 4…

The post Infortunio Danilo, Allegri ha già in mente il sostituto: l’idea per Milan Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG