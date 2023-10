Moggi svela: «Conte al Napoli è impossibile, aspetta la Juve a fine anno». Le dichiarazioni sull’allenatore

Moggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto la sua sulle voci che vogliono Conte come successore di Garcia sulla panchina del Napoli.

LE DICHIARAZIONI – «Ci vorrebbe un Conte più mansueto, che non fosse stato abituato a fare presidente, il ds e l’allenatore. Perciò dico che è impossibile per Conte andare al Napoli fino a quando ci sarà De Laurentiis. Tenendo conto dei due caratteri credo che non sia un affare possibile. Conte è affascinato dal clima, dallo stadio, dal pubblico di Napoli, ma per il resto non è così convinto. Conte aspetta una chiamata della Juventus a fine anno, è un pensiero mio, ma è difficile che vada fuori dal seminato».

