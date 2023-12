Le parole di Mario Balotelli, attaccante italiano in Turchia, sulla stagione del Milan tra Serie A e Champions League

Mario Balotelli ha parlato a Tv Play del difficile momento del Milan tra Serie A e Champions League.

PAROLE – «Per come li ho visti giocare nelle ultime partite è una squadra difficile da classificare. Magari fa la partitona con il PSG e poi fa dei passi falsi clamorosi. Il problema forse sono le motivazioni. Fenomeni, a parte due o tre, non ce ne sono. Il calciatore può avere più o meno motivazioni, ma sta a te trovarle. Un esempio è la Coppa Italia: nelle prime partite giochi contro delle squadre inferiori e di solito scende in campo chi non gioca mai, poi se c’è il titolare non è che sia svogliato, ma non ha la motivazione che può avere in Champions. Poi se arrivi ai quarti o in semifinale allora la situazione cambia. Un Milan che vince l’Europa League fa comunque meno scalpore di altre squadre».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG