Balotelli, frecciata a Bastoni: «L’intervento è clamoroso, da rosso. Io sono stato espulso per molto meno…». La critica al difensore

Balotelli a Tv Play ha lanciato una frecciata a Bastoni per la gomitata rifilata a Duda del Verona che ha scatenato tantissime reazioni tra i tifosi della Juve. Queste la critica al difensore dell’Inter.

BASTONI DUDA – «È clamoroso. Non è un intervento violento, non fa male all’avversario ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. Questo è un fallo da rosso, punto e basta».

The post Balotelli, frecciata a Bastoni: «L’intervento è clamoroso, da rosso. Io sono stato espulso per molto meno…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG