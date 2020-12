Balotelli: gol dopo 4′ in Monza-Salernitana (VIDEO)

Mario Balotelli ha impiegato solo 4 minuti per tornare al gol. Al debutto in Serie B con la maglia del Monza da titolare, SuperMario ha giocato contro la Salernitana al centro di un tridente assieme all’amico Boateng e a Dani Mota. Al 4’ la rete del momentaneo 1-0: cross alla sinistra di Carlos Augusto, errore di Mantovani e Balotelli di stinco deposita nella porta praticamente sguarnita. Il centravanti nato a Palermo ma cresciuto a Brescia non segnava da 10 mesi e non prendeva parte ad una a ufficiale dal 9 marzo scorso, ovvero da Sassuolo-Brescia.

Per la cronaca, la partita d’alta quota tra Monza e Salernitana si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore degli uomini di Cristian Brocchi, che si sono portati così a due punti dalla vetta. Balotelli è stato invece sostituito al 62’, sul punteggio di 2-0.