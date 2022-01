Mercato, colpo del Monza: arriva Mancuso!

Sarà Leonardo Mancuso il rinforzo invernale del Monza per il proprio attacco. La società brianzola punta sull’esperienza del calciatore in uscita dall’Empoli, che ha vinto così la sfida a distanza con Simy della Salernitana. Un’operazione che si aggira sui 3 milioni di euro e che si farà con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A della squadra di Stroppa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Il club di Serie B si affida a Mancuso per tentare l’impresa della promozione in Serie A. Al momento la squadra è in piena zona play off. Rispetto all’esperienza di Brocchi di un anno fa, gli uomini di Stroppa hanno un punto in meno e hanno totalizzato complessivamente 32 punti, due meno del Lecce quinto in classifica.