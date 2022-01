Napoli-Salernitana è a rischio: 8 positivi tra i granata

A poche ore dalla notizia di un nuovo Protocollo anti-Covid per le attività sportive, in casa Salernitana spunta un nuovo calciatore positivo. È quindi da considerare a rischio il regolare svolgimento della gara contro il Napoli. Con un’ulteriore positività potrebbe scattare l’intervento dell’ASL: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto”.

Ricordiamo che la circolare del Ministero della Salute stabilisce che “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra”. La percentuale va calcolata su una rosa di 25 calciatori. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolverà la situazione e se Napoli e Salernitana potranno scendere regolarmente in campo.