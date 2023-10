Balotelli, a TV Play, ha parlato così di Allegri e del suo momento alla Juve.

BALOTELLI – «Io ho avuto Allegri, mi piaceva molto. È un bravo allenatore, non capisco tutto questo odio nei suoi confronti. Avrà fatto sicuramente degli errori, ma c’è troppo accanimento nei suoi confronti. È nella Juve, ha obiettivi da centrare, ma sicuramente non è scarso. Quando era al Milan, ci difendeva al di fuori davanti alle telecamere, poi dentro… Lo faceva anche Mourinho. Allegri per me è un top. Se la Juventus comincia ad ingranare, sarà da Scudetto. Ma così farà fatica».

