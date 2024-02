Balotelli: «Inter-Juve una partita davvero brutta. Il campionato non è finito». Le parole del centravanti

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato in diretta su TvPlay. Le sue dichiarazioni su Inter–Juve.

BALOTELLI – «Il campionato non è finito, mancano tante giornate ancora. Va detto però che la rosa dell’Inter è superiore a quella della Juventus. L’organico nerazzurro è stato costruito con grande intelligenza, non hanno preso solo giocatori che costavano cifre enormi. Perché a un tifoso dovrebbe interessare quello che la società spende sul mercato? Ne ho giocati abbastanza di Inter-Juve e sai cosa mi è dispiaciuto per i tifosi? Che sia stata una brutta partita, davvero brutta. Da spettatore mi aspetto spettacolo, come può essere Barcellona-Real. Il calcio purtroppo è cambiato».

