Balotelli juventino? Parla il fratello di Mario: «Vi posso dire che da piccolo…». Le loro parole a Tv Play

Simpatico siparietto tra i fratelli Balotelli, Mario ed Enock. Di seguito le loro parole a Tv Play riguardanti la fede calcistica dell’ex attaccante rossonero.



ENOCK – «In verità è juventino Mario, da piccolo era juventino, non lo dirà mai… Mio papà è juventino e lui da piccolo teneva la Juve»



MARIO – «Pure? Ma che cazz… Sai perché dice questo? Quando venivano a casa mia – della mia famiglia adottiva – mio fratello che si chiama Giovanni è juventino e io stavo in camera con lui e lui aveva tutti i poster della Juve, di Platini, di Scirea… e mio papà entrando in camera ha visto i poster e pensava fossi juventino. Ma io non sono mai stato juventino»



ENOCK – «No ha detto che eri juventino e che dicevi proprio forza Juve»

The post Balotelli juventino? Parla il fratello: «Vi posso dire che da piccolo…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG