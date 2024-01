L’agente di Mario Balotelli ha parlato dell’ex Inter, ecco il sogno dell’attaccante circa il possibile ritorno in Italia

Enzo Raiola, vale a dire l’agente (tra i tanti calciatori) anche di Mario Balotelli, ha parlato così a DAZN. Ecco le ambizioni dell’ex Inter ed il sogno di un ritorno in Italia.

RITORNO IN ITALIA – «Se me lo hanno chiesto dall’Italia Me lo chiedono in tutte le parti del mondo, ma non in Italia. Dopo aver fatto Monza e Brescia, che non sono state due parentesi felici per Mario per tanti motivi, compresa la pubalgia, si è creato un modo di pensare che, siccome non è riuscito lì, allora non riuscirà anche altrove… La stessa cosa succede con alcuni giocatori di Serie B che fanno bene per tre stagioni in cadetteria, ma non gli viene mai data la possibilità di farlo in A, è proprio un modo di pensare che c’è in Italia»

IL SOGNO – «Spesso viene in vacanza a Brescia (ride, ndr). Ci siamo visti a Capodanno a Monaco, eravamo insieme. Per me vederlo di nuovo in Italia sarebbe un sogno, ma a oggi… Mi chiamano in tanti, lui vuole ritornare in Italia, è un sogno per lui».

CHIAMATE ASSURDE RICEVUTE – «Mi chiamano dall’Israele, dall’Azerbaigian, dall’Argentina, dal Brasile, dalla Cina… Mi chiamano ovunque».

